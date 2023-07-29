День рождения Тюмень начала отмечать с утренней пробежки

Фото: администрация Тюмени.

Сотни тюменцев с утра устроили забег в честь празднования Дня города. Утренняя пробежка состоялась 29 июля в экопарке «Затюменский». В ней принял участие мэр города Руслан Кухарук.

Фото: администрация Тюмени.

- Мы не стремились установить рекорды субботнего дня, но ощущение, что сегодня в честь 437-го дня рождения Тюмени на пробежку вышли все сторонники здорового образа жизни города! «5 верст» бежали мои коллеги из администрации, известные спортсмены и ветераны спорта, руководители предприятий и организаций, общественники, студенты..., - написал глава города в соцсетях.

Фото: администрация Тюмени.

Кухарук отметил, что праздник только начинается. В 22:00 жителей ждет праздничный салют.

Фото: администрация Тюмени.

Напомним, в честь Дня города состоится концерт Тюменского духового оркестра и Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Л.Ф. Беззубова, а также запланировано выступление артистов МАУК «ЦКиТ «Тюмень»» и группы «Любэ».

Фото: администрация Тюмени.

Читайте полную афишу праздника в честь Дня города в нашем материале.