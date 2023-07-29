Футбольный клуб «Тюмень» сыграет с командой «Енисей» 30 июля 2023

Фото: ФК «Тюмень».

Футбольный клуб «Тюмень» сыграет с командой «Енисей», который претендовал на выход в российскую премьер-лигу. Соперники на сегодняшний день занимают соседние строки в турнирной таблице. До конца лета клуб проведет три домашних матча в рамках Мелбет-Первой лиги.

После Дня города, 30 июля, наш клуб примет «Енисей» из Красноярска, который в прошлом сезоне пытался выйти в Российскую премьер-лигу. В составе «Енисея» выступает экс-защитник «Тюмени» Вячеслав Бардыбахин, пишет «Вслух.ру».

Кроме самой игры болельщиков ждут диджей, аквагрим и художник. Гости смогут посостязаться в турнирах по текболу и панне. Зрители получат сувениры за победы в конкурсах.

Напомним, ФК «Тюмень» отлично стартовал в Первой футбольной лиге, обыграв подмосковные «Химки» со счетом 3:1. По индексу зрелищности тюменский клуб занял первое место. Однако через неделю тюменцы на выезде уступили «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Сейчас тюменская команда с тремя очками находится на седьмом месте в турнирной таблице среди 18-ти клубов.