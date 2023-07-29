Жителям Тюмени предлагают прочитать книгу «Волшебная конфликтология»

Фото: предоставлено "КП".

Вышла книга «Волшебная конфликтология”. Авторы - конфликтолог Ирина Баржак и автор фентэзи Е.V. Martinas. Книга предназначена для детей от 6 до 11 лет. Книга издана в издательстве Литрес.

В книге описаны приключения доброго волшебника и дракончика Сопелки с коварными и подлыми Неприятностью Погановной и Скукой Осеньевной и другими лесным жителям. У них есть волшебные часы с кукушкой, которые показывают их настроение.

Однако они не просто решают лесные проблемы, по пути они обучаются законам решения конфликтов и борьбы со стрессом.

Фото: предоставлено "КП".

«Мне хотелось чтобы основные законы конфликтологии люди знали с детства, ведь это может сделать жить спокойнее и интереснее, - говорит Ирина Баржак, - поэтому родился замысел этой книги».

«Это был интересный опыт сотворчества! - говорит соавтор E.V.Martinas - В веселое повествование нужно было включить серьезные научные вещи, рассказанные максимально простым языком. Надеюсь, нам это удалось»

Книга уже переведена на французский язык.

Теперь авторы мечтают о мультфильме по следам книги.