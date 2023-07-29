Фильмы представят сельчанам на улице в рамках проекта «Сельский кинопикник».

Советское и военное кино покажут жителям сел Тобольского района. Фильмы представят сельчанам на улице в рамках проекта «Сельский кинопикник». Старт – август 2023 года, пишет «Тюменская линия».

- Фильмы планируем показывать в основном старые советские и военные. Также будут учитываться заявки и пожелания граждан. По времени кинопоказ рассчитан на один фильм, — пояснили в Комплексном центре социального обслуживания населения Тобольского района.

Киноленты покажут в селах Абалак, Малая Зоркальцева, Булашово, Байкалово, поселках Сетова и Прииртышский. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Сельский кинопикник».

Отметим, проект стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году. На полученные средства представители некоммерческой организации «Дом добра» приобрели большой экран, звуковое оборудование.