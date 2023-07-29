Жителям Тюмени предлагают бесплатно отправить поздравительные открытки с Дня города

Эпистолярную акцию «Из Тюмени с любовью» организовал департамент культуры администрации города. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюмени смогут бесплатно отправить поздравительные открытки с Дня города своим родным и близким. В праздник, 29 июля, в честь 437-летия города все желающие могут воспользоваться шансом, подписав и отправив открытку своим друзьям и близким. Специальный почтовый пункт начнет работу в Арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени в 12:00.

Эпистолярную акцию «Из Тюмени с любовью» организовал департамент культуры администрации города совместно с Почтой России, пишет «Мегатюмень». Для праздника организаторы мероприятия разработали шесть видовых открыток. На них изображены популярные архитектурные и арт-объекты города.

Открытки можно получить в специальном пункте Почты России, подписать и опустить в установленный здесь же почтовый ящик. Сотрудники Почты помогут быстро найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Открытки также украсит оттиск художественного почтового штемпеля с надписью: «Посткроссинг». Оригинальные дизайнерские открытки станут великолепным подарком для друзей и близких.

- Совместная открыточная акция «Из Тюмени с любовью» - это отличная возможность показать жителям других регионов страны, как выглядит современная Тюмень, и возродить традицию отправлять открытки близким с пожеланиями счастья, - рассказала представитель Центра культуры и творчества «Тюмень» Ольга Бакланова.