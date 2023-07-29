Хирурги в Тюмени прооперировали пациентку с огромной кистой. Фото: Татьяна Коркина

Хирурги в Тюменской области успешно прооперировали пациентку с огромной кистой. Врачи Областной клинической больницы №2 провели хирургическое вмешательство по удалению новообразования.

В течение семи месяцев после приступа сильной боли в правой подвздошной области женщина обратилась в поликлинику. Специалисты диагностировали кисту и назначили консервативное лечение. Однако лечение не помогло, киста выросла за это время. В итоге пациентку направили в Областную клиническую больницу №2.

- У женщины диагностировано достаточно объемное образование – киста забрюшинного пространства объемом 200 миллилитров. Мы приняли решение об оперативном вмешательстве для ее удаления малоинвазивным хирургическим доступом, – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 ОКБ №2 Денис Патрашков.

Медики с помощью лапароскопа сделали несколько проколов и успешно удалили образование. Жидкость, находившуюся в кисте, направили в лабораторию на гистологическое исследование. Пациентку выписали через несколько дней из стационара со всеми рекомендациями.