На День города 29 июля 2023 в Тюмени будет жарища

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Празднование Дня города Тюмени, которое начнется уже сегодня, 29 июля 2023 года, будет проходить при высоких температурах воздуха, которые можно назвать жарищей. Согласно прогнозу Обь-Иртышского гидрометеоцентра, в субботу, 29 июля 2023 года, в Тюмени ожидается + 22…+27 градусов, ветер при этом будет умеренным.

Ночью небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, туман, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, при грозе до 16 метров.

В субботу, 29 июля, когда пройдут основные масштабные празднования, будет очень жарко. Днем столбик термометра поднимется до +30 градусов, ветер останется умеренным. Тюменцам, которые собираются отправиться на праздник, лучше прихватить с собой воду и головные уборы, чтобы не получить тепловой удар.

В воскресенье, 30 июля, последний день празднований, ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозой, однако днем тучи рассеются, выглянет солнце. Воздух прогреется до +27 градусов.