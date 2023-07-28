В Тюмени 29 июля установят ограничения для электросамокатов в День города

Тюменцам запретят кататься на электросамокатах в День города. Фото: Татьяна Коркина

В субботу, 29 июля, в Тюмени установят ограничения для электросамокатов в День города. Запрет касается и автоматических систем проката. Ограничения начинаются с 6.00 в субботу, 29 июля, до 1.00 следующего дня.

Они будут действовать на пешеходной зоне в границах улиц Челюскинцев, Ленина, Казанской, Ямской; на левом и правом берегах набережной реки Туры; в ряде парков, скверов, бульваров, что будет отмечено в мобильных приложениях.

– Чтобы не создавать помех, следует завершить поездку перед зонами запрета эксплуатации самокатов. Парковки также отмечены в мобильных приложениях операторов проката, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, в честь Дня города состоится концерт Тюменского духового оркестра и Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Л.Ф. Беззубова, а также запланировано выступление артистов МАУК «ЦКиТ «Тюмень»» и группы «Любэ».

Читайте полную афишу праздника в честь Дня города в нашем материале.