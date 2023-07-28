Жителей Тюмени и гостей города приглашают испытать ощущение свободного полета

Фото: Антон Никандров.

Жители Тюмени и гости города могут испытать ощущение полета и почувствовать себя настоящими парашютистами. Все, что им требуется, это прийти в аэродинамический комплекс FlyFamily.

Аэротруба – это тренажер для парашютистов, а также развивающий аттракцион для детей. Он имитирует свободное падение со скоростью 250 км/час в течение 30 секунд – это как прыгнуть с парашютом с высоты 4 тысяч метров. Разница лишь в том, что полет в аэротрубе безопасен даже для трехлетних малышей.

Конструкция аэротрубы отвечает мировым стандартам безопасности. К тому же опытный инструктор все время будет рядом и поможет освоиться.

Еще один повод не откладывать приключение на «потом» – скидка на все полеты в размере 15 процентов с 28 по 30 июля в честь Дня рождения Тюмени.

Приходите и воплотите в жизнь свою мечту о полете!

Для записи звоните по телефону 212-666.

Сайт: https://flyfamily.shop/

Ссылка Вк: https://vk.com/flyfamily_72

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