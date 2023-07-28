В Тюмени открыли двор для маленьких мастеров в Доме Буркова

Фото: Сергей Полюхов.

В Тюмени, 28 июля, открыли уникальную детскую площадку «Двор мастеров». Событие приурочили ко Дню города, который состоится уже в эту субботу.

Площадка расположилась у центра эстетического воспитания детей «В Доме Буркова» на пешеходной улице Дзержинского в исторической части Тюмени. Благоустройство территории проводилось в сотрудничестве между нефтяной компанией «Роснефть» и правительством Тюменской области.

Здесь разместились бизиборды, верстаки для мастер-классов, доски для рисования в виде силуэтов животных, которые обитают в регионе, игровой комплекс, качели и карусель, а также зоны для ожидания под навесами.

С рабочим визитом на новом объекте пешеходной улицы побывали глава администрации Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор предприятия «РН-Уватнефтегаз» Евгений Армянинов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук (справа) и генеральный директор «РН-Уватнефтегаза» Евгений Армянинов (слева) оценили возможность нового игрового пространства. Фото: Сергей Полюхов.

По словам Евгения Армянинова, новая площадка – это не просто место для игр. Ее задача – в занимательном, доступном для детей формате популяризировать среди детей интерес и уважение к рабочим профессиям, передать традиции мастеров Тюмени.

«Особое внимание мы уделяем подрастающему поколению – это будущее области и страны, поэтому стараемся создать самые лучшие условия для развития, обучения, занятий спортом, интересного и полезного досуга. Совместно с руководством Тюмени и Тюменского агентства развития креативных индустрий мы создали эту детскую площадку на первой пешеходной улице в исторической части города», – отметил Евгений Владимирович.

Гендиректор ТАРКИ Алексей Краев добавил, что в выходные двор работает в формате открытых дверей, а в будни – для воспитанников центра.

Юные тюменцы и их родители уже успели оценить преображение двора у «Дома Буркова», а организаторы и педагоги уверены, что «Двор мастеров» станет точкой притяжения не только для детей из центра эстетического воспитания, но и для всех горожан и гостей города.

Фото: Сергей Полюхов.

В «Доме Буркова» открыты фольклорные и театральные студии, работают вокальные ансамбли, а также проходит обучение изобразительному искусству и настольным играм. Для детей с ограниченными возможностями проводятся специальные уроки по рисованию, лепке и ритмопластике. В 2023 году количество обучающихся в Центре детей превысило 1300 человек.

Компания «Роснефть» уделяет большое внимание поддержке детских образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов. Так, в прошлом году благодаря нефтедобывающему предприятию на набережной Тюмени появился один из самых больших в городе турниковый и тренажерный уличный комплекс.