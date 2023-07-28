Ушел из дома 26 июля с ребенком: в Тюмени ищут пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка

Фото: группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети ВКонтакте.

В Тюмени пропал мужчина Рустэм Горбатов и двухлетний ребенок. Поиски людей объявили волонтеры «Тюменьрегионспас». 42-летний мужчина в среду, 26 июля, ночью ушел из дома в Ленинском районе с двухлетним ребенком в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, а глаза карие. Родные не знают во что был одет мужчина на момент исчезновения. Волонтеры отмечают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

- Всех, кому что-либо известно о нахождении Рустэма Марковича, просим позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру нашей горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52, - сообщили в группе «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети ВКонтакте.