Хоккеисты из Тюмени и Челябинска жестоко подрались во время матча

Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

Тюменские хоккеисты подрались с соперниками на льду. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксирована драка тюменских и челябинских хоккеистов. Потасовку начала челябинская команда «Челмет». Егор Горбунов напал на тюменского хоккеиста Кирилла Кадышева.

Спортсмен несколько раз ударил тюменца, после чего хоккеистов разнял судья. Причиной драки стало поражение челябинской команды. Игра состоялась в пятницу, 28 июля 2023 года. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу тюменских спортсменов.

Тюменцам достается уже не в первый раз. В феврале 2023 года курганские хоккеисты подрались с юными тюменцами. 10-летние хоккеисты схлестнулись прямо во время матча «Рубин» – «Зауралье».