На Тюмень идут дождь, гроза и сильный ветер. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцев предупредили о непогоде с 28 на 29 июля. По данным синоптиков, ночью в субботу в Тюменской области ожидается дождь, местами гроза и туман. Кроме того, ветер в городе усилится до 16 метров в секунду.

– Ночью 29 июля в Тюменской области ожидается дождь, местами гроза и туман. Ветер северо-западный, 6 – 11 м/с, порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов, возможны грозы и град. Ветер северный, 7 – 12 м/с, при грозе порывы могут достигать до 18 м/с, – говорится в сообщении правительства Тюменской области.

Напомним, 29 июля Тюмень отмечает 437-летие. Мы подготовили для вас полную афишу, с которой вы можете ознакомиться по ссылке.