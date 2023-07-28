Из Тюменской области за 7 месяцев депортировано почти 300 мигрантов

Полицейские регулярно проводят рейды по выявлению в миграционных потоках приезжих, распространяющих радикальные взгляды. Фото: Татьяна Коркина

С начала 2023 года полицейские депортировали за пределы Российской Федерации больше 300 мигрантов. В их числе жители Узбекистана, Таджикистана, Армении и Казахстана, а также Азербайджана.

По данным регионального департамента Управления по вопросам миграции УМВД России, из региона выдворено 298 мигрантов. Главные причины депортации: нарушения правил въезда в страну и режима пребывания, незаконная трудовая деятельность и предоставление ложных сведений в миграционную службу.

Правоохранительные органы следят за тем, кто оказывает помощь мигрантам в оформлении документов, чтобы избежать правонарушений, пишет tmn.aif.ru.

– Кроме того, силами ведомственных подразделений УМВД реализуются мероприятия в отношении физических лиц (граждан России), оказывающих услуги по постановке на миграционный учет иностранных граждан и заключению с ними трудовых договоров (в том числе фиктивных), – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Полицейские регулярно проводят рейды по выявлению в миграционных потоках приезжих, распространяющих радикальные взгляды, чтобы снизить риски экстремистских и террористических угроз.