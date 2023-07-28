Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 8:27

Из Тюменской области за 7 месяцев депортировано почти 300 мигрантов

Тюменские полицейские выдворили из страны около 300 мигрантов
Серафима Краснова
Полицейские регулярно проводят рейды по выявлению в миграционных потоках приезжих, распространяющих радикальные взгляды.

Полицейские регулярно проводят рейды по выявлению в миграционных потоках приезжих, распространяющих радикальные взгляды.

Фото: Татьяна Коркина

С начала 2023 года полицейские депортировали за пределы Российской Федерации больше 300 мигрантов. В их числе жители Узбекистана, Таджикистана, Армении и Казахстана, а также Азербайджана.

По данным регионального департамента Управления по вопросам миграции УМВД России, из региона выдворено 298 мигрантов. Главные причины депортации: нарушения правил въезда в страну и режима пребывания, незаконная трудовая деятельность и предоставление ложных сведений в миграционную службу.

Правоохранительные органы следят за тем, кто оказывает помощь мигрантам в оформлении документов, чтобы избежать правонарушений, пишет tmn.aif.ru.

– Кроме того, силами ведомственных подразделений УМВД реализуются мероприятия в отношении физических лиц (граждан России), оказывающих услуги по постановке на миграционный учет иностранных граждан и заключению с ними трудовых договоров (в том числе фиктивных), – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Полицейские регулярно проводят рейды по выявлению в миграционных потоках приезжих, распространяющих радикальные взгляды, чтобы снизить риски экстремистских и террористических угроз.