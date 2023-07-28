Эксперт оценил работу волонтеров, помогающих добровольцам на контрактную службу в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области увеличилось число добровольцев, желающих пройти военную службу по контракту. Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе оценил работу волонтеров, которые помогают регистрировать и оформлять военнослужащих. По его словам, волонтерство в стране приобрело огромный оборот добра выручки и взаимопомощи.

- Волонтеры стоят в первых рядах практически во всех мероприятиях, где нужна помощь на добровольной и безвозмездной основе. Взять в пример пандеминый год - это яркий пример работы ребят, которые на равне с врачами делали одно огромное дело и многие были удостоены высокими наградами от президента страны Владимира Путина, - подчеркнул эксперт.

Ежедневно в пункте отбора на военную службу дежурят 15 волонтеров из регионального штаба помощи «Мы вместе». Добровольцы начали работу с 1 июня 2023 года. В сферу их обязанностей входят следующие действия: предоставлять гражданам России и иностранцам, решившим отправиться на военную службу по контракту, первичные консультации и помогать правильно заполнить анкеты.

Все волонтеры прошли специальное обучение.