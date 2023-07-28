Поддержка детского спорта и молодежи в поле зрения депутатов

Фото: архив КП.

Тюменские депутаты отчитываются о результатах своей деятельности. Информация ежедневно размещается на официальном сайте городской Думы.

Так, Степан Киричук за год провел 118 приемов по своему одномандатному избирательному округу №10. В общественную приемную депутата обратились 162 человека. Чаще всего тюменцев волновали вопросы оказания мер соцподдержки, качество предоставления услуг ЖКХ, благоустройства придомовых территорий и развития дорожной.

Помимо этого, в рамках взаимодействия депутатского корпуса с горожанами он лично проводит регулярные встречи в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Активно участвует депутат в реализации мероприятий по оказанию помощи ветеранам, инвалидам, одиноким людям, многодетным семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе жителям Донбасса. Так, народный избранник за счет личных денежных средств приобрел и передал на приемные пункты медикаменты, средства личной гигиены, бытовую химию, продукты питания и прочее – всего 338 единиц на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Не оставляет без внимания и поддержку молодежи. Депутат принял участие в торжественном открытии «Трудового лета» движения «Отряды мэра». Степан Киричук выступил его создателем более 20 лет назад, находясь в должности главы города. Ежегодно движение объединяет все большее количество подростков, а также работодателей, готовых предоставить занятость на лето.

Работа с обращениями граждан и организациями, в числе приоритетных направлений работы и депутата по избирательному округу №17 Романа Явныча. За отчетный период им проведено 43 приема, поступило около 32 обращений. Все заявители получили консультации, разъяснения и рекомендации о способах разрешения возникших трудностей. По обращениям направлены депутатские запросы в соответствующие органы власти.

Особое внимание Роман Явныч уделяет поощрению работников учреждений дошкольного образования. За год депутат вручил несколько Благодарственных писем воспитателям и младшим воспитателям детских садов города. Он отметил, что все сотрудники добросовестно относятся к своим обязанностям и вносят свой вклад в развитие подрастающего поколения.

Свыше 40 встреч с избирателями и коллективами предприятий города Тюмени за отчетный период провел Александр Яковенко. Депутат обработал порядка 50 обращений. Особое внимание в своей работе народный избранник уделяет деятельности организаций по развитию детского спорта, активно взаимодействуя со спортклубами города.

Так, при его содействии несколько детей из многодетных семей устроены в секции на безвозмездной основе. Благодаря поддержке депутата также прошел чемпионат и первенство региона по смешанному боевому единоборству (ММА), а ряд тюменских тренеров по его инициативе отмечены муниципальными наградами.

Благодарностями и Почетными грамотами Тюменской городской Думы награждены тренеры клубов «HUNTER MMA» и детско-юношеского центра «Старт», работники Спортивной школы №3 и Средней общеобразовательной школы №67. По ходатайству депутата нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» поощрен руководитель Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Сергей Кабанов.

Поддержка проектов в сфере создания условий для образования людей с ограниченными возможностями здоровья оставалась в числе важных направлений работы депутата по избирательному округу №13 Александра Яковлева. При его содействии в областном центре состоялся завершающий этап проекта инклюзивного сервисного центра «Доступ». В рамках него педагоги, представители родительского сообщества и приглашенные эксперты обсуждали организационно-правовые, социально-педагогические и социокультурные аспекты формирования инклюзивного образовательного пространства.

Ежегодно Александр Яковлев закупает на собственные средства и подарки для детей семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всего за отчетный период в общественной приемной депутат провел более 70 личных приемов граждан. Ему поступило около 200 обращений от жителей округа и представителей организаций.

Тесное сотрудничество с социальными центрами выстроил и депутат Виктор Бронников. В преддверии Дня Победы по обращению Совета ветеранов района Тарманы народный избранник приобрел пожилым людям подарочные наборы, включающие продукты первой необходимости.

Всего за отчетный период депутат провел 25 приемов граждан, принял 9 тюменцев. По ходатайству Виктора Бронникова работники государственных и частных организаций получили поощрения Тюменской городской Думы. Так, Почетной грамотой награждены 8 человек, 12 человек – Благодарностью. Еще 6 человек отмечены Благодарственными письмами депутата.

Подробно ознакомиться с отчетами можно на сайте Тюменской городской Думы.