На трассе Екатеринбург - Тюмень от удара о бензовоз погиб тракторист

фото:Госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла на федеральном трассе Екатеринбург - Тюмень. На 297-м километре автодороги пустой бензовоз на скорости въехал в трактор марки «Беларус», который передвигался в попутном направлении.

фото:Госавтоинспекция.

– От удара трактор отбросило в кювет. Водитель трактора, мужчина 1966 года рождения скончался от полученных травм, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

фото:Госавтоинспекция.

Оперативники выясняют обстоятельства страшного ДТП.

Напомним, семья из Тюмени разбилась на омской трассе Челябинск - Новосибирск. Четыре человека погибли до приезда скорой помощи.