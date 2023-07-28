На трассе Екатеринбург - Тюмень от удара о бензовоз погиб тракторист

фото:Госавтоинспекция.
Смертельная авария произошла на федеральном трассе Екатеринбург - Тюмень. На 297-м километре автодороги пустой бензовоз на скорости въехал в трактор марки «Беларус», который передвигался в попутном направлении.
фото:Госавтоинспекция.
– От удара трактор отбросило в кювет. Водитель трактора, мужчина 1966 года рождения скончался от полученных травм, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
фото:Госавтоинспекция.
Оперативники выясняют обстоятельства страшного ДТП.
Напомним, семья из Тюмени разбилась на омской трассе Челябинск - Новосибирск. Четыре человека погибли до приезда скорой помощи.