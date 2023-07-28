В центре Тюмени на улице Республики неизвестный выбросил кота с 12 этажа

От полученных травм через час кот скончался. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени появился очередной живодер. В тюменской группе появилась фотография, на которой под окнами многоэтажного дома лежит труп животного. Пользователи утверждают, что неизвестный мужчина выбросил кота с балкона 12-го этажа. Питомец скончался на месте. Теперь полицейские в Тюмени ищут живодера, который выбросил беззащитное животное с балкона. Трагедия произошла в центре города, на улице Республики.

– Хозяин по ул. Республики со своего балкона с 12 этажа сбросил кота. От полученных травм через час кот скончался. Это шокирующие кадры увидели случайные свидетели из дома напротив, – заявляют пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе МВД России по Тюменской области рассказали, что правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства инцидента.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Заявление в полицию поступило в четверг, 27 июля, вечером. В настоящее время сотрудниками отдела полиции УМВД России по Тюмени проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, – рассказали редакции в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Ранее мы рассказывали, что в Тюменской области волонтеры спасли похороненную заживо собаку по кличке Яра. Группа неизвестныхй людей избила ее и выбросила в яму умирать. Животное обрекли на мучительную смерть. Малышку нашли 17 июля в яме неравнодушные тюменцы в деревне Нариманово Тюменской области. Аналогичный инцидент случился в марте 2023 года. Живодер похвастался в соцсети, как выбросил кошку из окна четвертого этажа. Личность подозреваемого была установлена.

Напомним, в Тюмени уже вынесли приговор в отношении живодера. Мужчина разрубил голову пса топором, а потом выбросил его в мусорный контейнер. Собака осталась инвалидом. Тюменца не стали сажать в тюрьму. Суд принял к сведению информацию о том, что у мужчины на иждивении двое детей и беременная жена.

Мы разбирались с психологом, что является причиной жестокого обращения с животными. По мнению эксперта, жестокость к братьям нашим меньшим не является психической патологией, роль играют другие факторы нашего подсознания.