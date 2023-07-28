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НовостиОбщество28 июля 2023 5:17

Александр Бастрыкин заинтересовался отсутствием горячей воды в многоквартирном доме в Тюмени

В Тюмени мать с ребенком-инвалидом живет без горячей воды несколько месяцев
Серафима Краснова
В Тюмени мать с ребенком-инвалидом живет без горячей воды несколько месяцев.

В Тюмени мать с ребенком-инвалидом живет без горячей воды несколько месяцев.

Фото: Виктория Гаврик

Жители многоэтажки в Тюмени на протяжении долгого времени живут без горячей воды. В одной из квартир дома проживает мать с ребенком-инвалидом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тюменской области.

– В эфире федерального телеканала сообщается, что в одной из квартир проживает мама с ребенком-инвалидом, в связи с чем у семьи возникают трудности при купании малолетнего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи региона проводят проверку по данному факту. Также председатель СК России поручил руководителю СК по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе проверки.