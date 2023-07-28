В Тюмени провалился участок дороги на улице Самарцева, 117

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы ГИБДД сообщили о провалившемся асфальте возле жилого дома № 117 на улице Самарцева в Тюмени.

– Внимание! Повреждено дорожное полотно на улице Самарцева, 117. Здесь несет службу наряд ДПС. Вызваны дорожные службы, – заявляют в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

К посту оперативники приложили снимки проблемного участка, на которых видно большой провал: значительная часть поверхности, где ранее, видимо, был асфальт, провалилась, а вместе с ней провалился и стоявший здесь дорожный блок.

Обращаясь к автомобилистам, инспекторы просят снижать скорость, приближаясь к поврежденному участку дороги.