Тюменская область демонстрировала печальный показатель младенческой смертности в 2022 году

Самая большая доля смертей зарегистрирована в 2022 году среди младенцев – 71 случай. Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область демонстрирует печальный показатель младенческой смертности, причем не только в динамике к предыдущим годам, но и в сравнении с другими субъектами Уральского федерального округа и РФ.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, смертность среди детей в 2022 году увеличилась на 22%. За год в регионе погибло 182 ребенка. Речь идет о несовершеннолетних от 0 до 17 лет.

Самая большая доля смертей зарегистрирована в 2022 году среди младенцев – 71 случай. В возрасте от 1 до 4 лет погибли 28 малышей. Кроме того, скончались 26 детей в возрасте от 5 до 9 лет.

Согласно официальным данным департамента, самыми частыми причинами смертей у детей стали: состояния перинатального периода (асфиксия, внутриутробные инфекции и родовые травмы), болезни органов дыхания, врожденные аномалии и пороки развития, а также внешние причины (ДТП, утопления, ожоги и отравления).