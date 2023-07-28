Названы сроки возвращения аномальной жары до +40 градусов в Тюменскую область

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

С предстоящего вторника, 1 августа 2023 года, в Тюменской области ожидается небольшое понижение дневной температуры. Так, непосредственно 2 августа днем в Тюмени прогнозируется +24 градуса, местами по области – до +22 градусов.

Кроме того, в эти сутки в Тюменской области ожидаются дожди и грозы различной интенсивности. В соответствии с прогнозом синоптиков Гисметео, с 1 по 4 августа 2023 года в регионе установится нежаркая погода с дневной температурой от +22 до +26 градусов.

При этом на протяжении всего этого периода в Тюменской области также прогнозируются дожди и грозы. По информации метеорологов, с 5 августа 2023 года температура в регионе начнет повышаться, в эти сутки она достигнет отметки +32 градуса. В дальнейшем в Тюменской области установится аномальная жара. Так, 9 августа 2023 года в Тюмени прогнозируется до +40 градусов.

А пока в пятницу, 28 июля, в Тюмени и области будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами туман, ветер юго-западный, 1 – 6 м/с, температура воздуха +9...+14 градусов. Днем местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, 8 – 13 м/с, при грозе порывы до 15 – 18 м/с, температура +24...+29 градусов, в северных районах местами до +19.