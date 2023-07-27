С тюменской объездной откроют новый поворот на улицу Мельникайте, где смонтирована система освещения

В районе развязки на улице Мельникайте в Тюмени запустят движение транспорта по новому съезду. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на следующей неделе хотят открыть новый поворот с объездной на улицу Мельникайте. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона.

– На правоповоротном съезде, который строится в районе развязки «Обход г. Тюмени – ул. Мельникайте», смонтирована система освещения. Совсем скоро будут завершены все работы. Уже на следующей неделе планируется запуск движения по новому съезду, – пояснили в ГУС Тюменской области.

Отметим, что в Тюмени началась проектировка второго транспортного кольца. Оно будет проходить через несколько трактов – Московский, Ирбитский и Салаирский. Согласно опубликованным планам, работы будут завершены до конца 2023 года.