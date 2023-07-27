Фото: Иван Горбунов.

Туристический поток в Тюменский регион демонстрирует устойчивый рост, и в списке самых популярных локаций неизменно Тобольск и Абалак. Растущее число гостей подвигает операторов модернизировать телеком-инфраструктуру. Например, МегаФон в очередной раз прокачал мобильный интернет в главных точках города – в аэропорту, на ж/д вокзале и в микрорайонах, а также в Абалаке.

Как сообщили представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в текущем году турпоток в Тобольск может вырасти до 3,5 млн человек. Что подтверждают и данные оператора, основанные на анализе обезличенных больших данных: в первые месяцы лета Тобольск и Абалак посетили на 45% больше туристов, чем в тот же период 2022-го. На 10% больше тюменцев стали выбираться сюда на выходные, число приезжих югорчан и ямальцев увеличилось на 60%, а гостей из Центральной России – на 27%. Чаще всего в древнюю столицу Сибири заезжают путешественники из Московского региона, Самарской, Нижегородской, Свердловской и Омской областей. Кроме того, замечен интерес и у представителей Калмыкии, Чукотки, Камчатки и Тывы.

Как отметил директор телеком-компании в Тюменской области Евгений Пфлаумер, оператор модернизировал базовые станции более чем в десяти локациях, что сделало работу сети еще устойчивее.

Тем временем многие туристы уже успели оценить качество связи: за лето туристы-абоненты оператора прокачали 92,5 тыс. гигабайт в Тобольске, что на 61% больше, чем годом ранее.