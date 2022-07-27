ФСБ пресекло в Тюменской области контрабанду военных запчастей, применяемых в авиадвигателях

Житель Тюмени намеревался реализовать в интересах иностранного заказчика военную технику. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ФСБ Тюменской области и Республики Башкортостан пресекли контрабанду изделий военного назначения на территории Тюмени. Житель областной столицы намеревался реализовать в интересах иностранного заказчика порядка 50 запасных частей, применяемых в авиадвигателях.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Тюменской области.

– Достигнув договоренности об отправке части из них, достоверно зная об относимости данного изделия к продукции военного назначения, в установленное время сформировал посылку в офисе одной из курьерских служб, где она и была изъята сотрудниками регионального управления, – рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Тюменской области.

Сотрудники ведомства в отношении контрабандиста завели уголовное дело по статье «Контрабанда иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники».

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Нарушителю грозит штраф до одного миллиона рублей, а также уголовный срок до 7 лет.