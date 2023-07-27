В Тюмени работает десяток нелегальных игровых заведений

В Тюмени букмекеры жалуются на нелегалов, мешающих открыто работать. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени букмекеры пожаловались на нелегалов, которые мешают им открыто работать. Они составили обращение, в котором просят правоохранительные органы разобраться в ситуации. По словам букмекеров, в областной столице находится множество игорных заведений, они не являются букмекерскими конторами или тотализаторами. Примечательно, что лицензии у таких контор нет, они нарушают федеральный закон.

«Одни работают под видом букмекеров, но у них в помещениях стоят игровые автоматы. Другие нелегальные заведения ничем не прикрываются. Они просто ставят у себя всевозможные игровые аппараты», – указано в обращении.

Букмекеры, которые работают легально, сообщают, что в Тюмени нелегалы работают возле детских садов и школ. В пресс-службе УМВД региона рассказали, что информация о деятельности игорных заведений проверяется, но при этом не стали раскрывать детали оперативно-разыскной деятельности, пишет 72.RU.