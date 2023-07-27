Тюменцы рассказали об издевательствах отца над дочерью. Фото: Татьяна Коркина

Появились подробности ситуации о нарушении прав ребенка со стороны ее отца. В социальных сетях родительский комитет пятого класса средней общеобразовательной школы № 69 в Тюмени попросил защитить маленькую девочку от издевательств со стороны одного из ее родителей.

«У девочки зимой умерла мама. Отец, который проживает в Свердловской области, изначально был не против, чтобы девочка осталась в Тюмени с родной тетей Анастасией Викторовной Ш. После разговора с опекой отец резко поменял решение. Но девочка его практически не знает, ехать к нему не хотела. Тетя обошла все инстанции, от директора школы до уполномоченного по правам ребенка при президенте», – писатели жители Тюмени.

Мы направили запрос в адрес департамента социального развития Тюменской области еще 20 июля, чтобы узнать в каком сейчас состоянии ребенок и где она находится. И вот сегодня редакции «КП» пришел такой ответ:

«На ваш запрос сообщаем, что ситуация в семье находится на контроле уполномоченных по правам ребенка Тюменской и Свердловской областей, профильных органов власти и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ведется проверка сведений, размещенных в соцсетях, будут предприняты установленные законодательством меры по защите прав и интересов ребенка. В соответствии с нормами федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» государственный орган не имеет право раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные граждан без согласия субъекта персональных данных».

Отметим, что комментировать ситуацию с девочкой сотрудники уполномоченного по правам ребенка Тюменской области также не стали, сославшись на руководство, которое находится в отпуске.

Напомним, что инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Следователи начали процессуальную проверку по данном факту. Кроме того, руководитель Следкома Тюменской области Александр Кубляков должен предоставить доклад о ее ходе.