Дмитрий Петрулев: кампус – это место, где соберутся студенты со всех тюменских вузов

Фото: Дмитрий Петрулёв / ВКонтакте.

Студенческий кампус в Тюмени качественно повлияет на систему высшего образования. Создание кампуса даст толчок динамичному развитию города и региона, уверены власти Тюменской области. Завтра депутаты Тюменской областной думы рассмотрят проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу. Пространство для студентов появится на берегу озера Круглое и будет выходить на берег реки.

Межвузовский кампус – это место, где соберутся студенты со всех тюменских вузов, уверен генеральный директор ООО «Стартап-студия ТИУ» Дмитрий Петрулев.

– Это очень важный с точки зрения инновационного предпринимательства шаг для нашего города, потому что в каждом вузе ребята, которые хотят создавать что-то новое, развиваются самостоятельно, и очень часто это закрытая система, внедряться в которую ребятам из других университетов очень сложно. Кампус станет той точкой притяжения, местом, куда они смогут прийти, познакомиться друг с другом и со всеми инфраструктурными единицами, которые сейчас есть в нашем городе: это технопарк, НОЦ и другие. Я искренне верю, что именно такой плавильный котёл компетенций необходим для толчка развития промышленности и новых технологий, – пояснил Дмитрий Петрулев.

Стоит напомнить, что на территории межвузовского кампуса планируется построить многофункциональный спортивный центр: появятся бассейн и ледовая арена. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Студентов поселят в современных общежитиях. При проектировании будут учитываться итоги обсуждения в фокус-группах и голосования жителей.

К следующему этапу – проектированию кампуса – власти в Тюменской области смогут приступить после подписания соглашения с инвестором-концессионером.