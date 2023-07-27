В творческом комьюнити MuseuCamp дети знакомятся с искусством через игры и эксперименты

Фото: Павел Петров.

Почему Ван Гог видел мир в желтом цвете, как Третьякову удалось собрать лучшую в России коллекцию сохраненок и какой секрет прославил Рембрандта?.. В творческом комьюнити MuseuCamp дети знакомятся с искусством не через скучные лекции, а через игры, эксперименты, постановки, эмоции, удивительные факты и невероятные открытия.

MuseuCamp – это творческое сообщество, открывающее креативные смены для детей от 6 до 11 лет в школьные каникулы (а скоро – и каждый день). Здесь вы не найдете ничего, что ассоциируется с «учебой». Вместо закрытых кабинетов – яркий и стильный open space с высокими потолками, вместо методических пособий – неповторимые темы для каждой смены, вдохновленные музеями мира, художниками, стилями или знаменитыми коллекционерами, вместо педагогов – увлеченная команда кураторов, а вместо классов – настоящее комьюнити, где дети и взрослые общаются на равных, открыто делятся своими чувствами и дружат.

Фото: Павел Петров.

«MuseuCamp – это про дипломатию, деликатность и искренность», – рассказывает основатель проекта Дарья Казакова. В ее жизни кэмп случился случайно и... не случайно. Будучи глубоко погруженной в PR, Дарья много лет занималась организацией ивентов. Сначала это были выставки, форумы и ярмарки для крупной федеральной компании, но с появлением детей вектор сменился: «Каждый детский день рождения у нас был как День города. Именно мои дети показали, что мне интересно. Мы устраивали пикники, вечеринки и фотосессии... Эта ниша была абсолютно свободна, а ведь тебе хочется, чтобы твой ребенок получал всё самое лучшее. В нашем городе очень мало мест, где можно качественно провести время всей семьей. Так что, можно сказать, я была целевой аудиторией собственных проектов. Но дело не только в расчете: для мероприятий у меня всегда найдется ресурс, идея и возможность. Когда душа жаждет движения, энергии и эмоций, появится и повод».

Фото: Павел Петров.

– Как появилась идея MuseuCamp?

– Чуть больше года назад мы попали в Лувр в Абу-Даби. После просмотра основной экспозиции выяснилось, что во дворе здания есть... детский музей. Мы провели там несколько часов – я просто не могла вытащить оттуда своих детей. Они переходили из зала в зал, что-то рисовали, клеили и лепили, выступали на сцене, играли, запускали кораблики. Это удивительное место, где произведения искусства подаются в интерактивном формате, без пыльных историй и дат, легко, эмоционально и волшебно. Идея MuseuCamp родилась в самолете, когда мы возвращались из ОАЭ домой. Как и слоган: «Присмотрись к искусству не глазами, а сердцем и фантазией».

Фото: Павел Петров.

– Искусство – это довольно специфическая тема, особенно для современных детей. Как вам удалось найти поддержку у кураторов, родителей и самих маленьких клиентов?

Фото: Павел Петров.

– Если вы думаете, что детям неинтересно искусство, то, уверяю, они вас удивят. Наши дети, как и многие другие, занимаются спортом, английским и чем-то еще, что считается сегодня обязательным для «общего развития». В MuseuCamp они «оживляют» картины, рисуют углем, делают аппликации со своими фото, наряжаются в стиле работ Рембрандта, сажают огород, устраивают пикники, знакомятся с правилами этикета, выступают на отчетных концертах по субботам – перечислять можно бесконечно. В современной культуре не принято формировать хобби. Мы даем возможность попробовать разные вдохновляющие занятия и выбрать что-то по душе. Мне близка методика воспитания детей в дворянских семьях: они изучали и математику, и верховую езду, и танцы, и театральное мастерство. Личность должна быть многогранной. Это сейчас очень актуально, так что можно сказать, что проект нашел свое время, а время – свой проект.

– Как вы подбирали команду кураторов?

Фото: Павел Петров.

– Это, пожалуй, было самым сложным. Мне были нужны не просто профессионалы своего дела, а специалисты, которые умеют отделять личное от рабочего и не «приносят» в наше пространство свои установки, стереотипы, жесткие суждения о чем-либо. С нами те, кто хочет дружить с детьми. Те, кто умеет давать качественную обратную связь родителям.