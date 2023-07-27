«Станет сильнейшим толчком для развития науки в регионе»: Денис Неустроев высказался о строительстве межвузовского кампуса в Тюмени

Фото: Денис Неустроев.

В пятницу, 28 июля, депутаты Тюменской областной думы рассмотрят проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Межвузовский кампус появится на берегу озера Круглое, с другой стороны будет выходить на берег реки.

Новое студенческое пространство станет отличным толчком и прорывом для развития науки в регионе. Молодые ребята смогут пополнить ряды выдающихся ученых Тюменской области, создать свои проекты, реализовать задумки и планы в сфере научных открытий.

Одним из успешных факторов формирования партнерских связей для кампуса является его местоположения, заявил генеральный директор АНО «Агентство развития научно-образовательный процессов» Денис Неустроев. Он подчеркнул, что именно те образовательные процессы, которые планируется реализовать в кампусе, будут реализовываться в формате практико-ориентированного учения.

– В непосредственной близости кампуса будут находиться крупные индустриальные игроки. В частности, научно-технический центр компании «Новатэк». Я уверен, что такое удачное расположение научного и учебного корпусов будет способствовать формированию бесшовного доступа к интонационной и исследовательской инфраструктуре кампуса для решения тех задач, которые перед ними стоят, – сообщил Денис Неустроев.

Напомним, что на территории межвузовского кампуса планируется построить многофункциональный спортивный центр: появятся бассейн и ледовая арена. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Студентов поселят в современных общежитиях. При проектировании будут учитываться итоги обсуждения в фокус-группах и голосования жителей.

К следующему этапу – проектированию кампуса – власти в Тюменской области смогут приступить после подписания соглашения с инвестором-концессионером.