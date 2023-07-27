«Нам необходимо пространство, где студенты будут жить и работать»: ректор ТИУ Вероника Ефремова рассказала, зачему Тюмени нужен межвузовский кампус

Фото: Вероника Ефремова / Тelegram-канал.

Завтра депутаты Тюменской областной Думы рассмотрят проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Все подобные масштабные проекты с государственно-частным партнерством обсуждаем с законодателями. Этот – не исключение, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Председатель Совета ректоров Тюменской области, ректор ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Вероника Ефремова добавила, на сегодняшний день у молодых ребят запрос совершенно другой: как и на что прожить студенчество, какие для этого необходимы условия, ведь ребята растут в ином мире.

— Они больше стремятся к тому, чтобы у них была возможность во время занятий и вне занятий продолжать делать любимое дело. Мы рассчитываем на то, что кампус станет той точкой притяжения для талантливых студентов, которые готовы или уже реализуют дисциплинарные проекты. Он будет удобен с точки зрения местонахождения. Рядом есть побережье, водные виды спорта, чисто студенческий спортивный комплекс. Наши спортсмены - хоккеисты получат возможность заниматься спортом в удобное для них время. Если мы сконцентрируем всю талантливая молодёжь в одном месте мы получим отличный результат. Во-первых, у нас увеличится количество дисциплинарных команд, во-вторых с ними можно будет встречаться там в любое время, потому что они там живут. Таким образом мы сможем организовывать много всероссийских мероприятий которые будут интересны самим студентам. Студентам сейчас интересно то что реально меняет мир, им хочется брать на себя эту ответственность, — пояснила Вероника Ефремова.

Многие студенты живут в общежитиях индустриального университета из разных вузов, потому что не у всех достаточно площадей.

— Нам необходимо пространство, где студенты будут жить и работать, если мы вывезем туда лучшие лаборатории и лучших специалистов. Люди же не знают, что происходит внутри университетов, а пространство кампусов оно открыто. Я рассчитываю, что более юные ребята будут прогуливаться по этому компасу и уже ориентироваться на какие специальности хотели бы они поступать, кем хотели бы быть, где учится и так далее. Мне хотелось бы, чтобы спортивные секции были открыты, так ребята могли бы сами решать, чем они будут заниматься в будущем, — объяснила ректор ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».

Напомним, кампус будет построен вблизи озера Круглое. На территории планируется построить многофункциональный спортивный центр: появятся бассейн и ледовая арена. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Студентов поселят в современные общежития. При проектировании будем учитывать итоги обсуждения в фокус-группах и голосования жителей, отмечают власти Тюменской области.

К следующему этапу –проектированию кампуса – власти в Тюменской области смогут приступить после подписания соглашения с инвестором-концессионером.