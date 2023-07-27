Улицу Чаркова в Тюмени сделают четырехполосной до 2030 года

В Тюмени улица Тимофея Чаркова может стать четырехполосной до 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени власти хотят расширить улицу Тимофея Чаркова, рассказали в городской администрации. Горожане не раз указывали на эту проблему. По мнению местных жителей, магистраль у торгового центра «Тюмень Сити Молл» не справляется с потоком транспорта, поэтому на трассе постоянно возникают пробки.

Власти нашли способ решения проблемы – расширить улицу до четырех полос.

– Реконструкция улицы Чаркова до четырех полос будет планироваться на период 2026 – 2030 годов, исходя из условий финансирования дорожной деятельности, – рассказали в городской администрации.

Ранее мы рассказывали, что власти планируют расширить до четырех полос Салаирский тракт и о проектировании второй объездной дороги в Тюмени.