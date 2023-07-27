В День города жителей Тюмени лишат алкоголя

Жителям Тюмени не продадут алкоголь в День города. Фото: Татьяна Коркина

Власти Тюмени в четверг, 27 июля 2023 года, предупредили, что ко Дню города ограничат продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий.

– 29 июля на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города. В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены уполномоченными органами к административной ответственности, – отмечают в мэрии.

За выполнением закона «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Тюменской области» проследят сотрудники полиции.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

Напомним, что День города в этом году отмечается 29 июля 2023 года. С афишей мероприятий к празднику можно ознакомиться по ссылке.