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НовостиОбщество27 июля 2023 4:23

В «Тюменской слободе» появится новый парк на площади более 38 га

Названы сроки строительства большого парка в «Тюменской слободе»
Серафима Краснова
Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В прямом эфире мэр города Руслан Кухарук ответил на ряд вопросов от жителей Тюмени. В частности, он рассказал, когда откроется новый парк в «Тюменской слободе». По словам главы города, микрорайон стремительно развивается, там работают разные застройщики.

– Сегодня он не отвечает запросам. Рядом лесной массив, 38 гектаров. Мы вместе с жителями обсуждали, что там должно быть. Они просили, чтобы там был лес, спортивные площадки, велодорожки, игровые зоны. Мы разработали документацию, передали на экспертизу, скоро будет готово. Чтобы, возможно, на следующий год уже включить его в бюджет. Проектно-строительная документация будет готова в сентябре, – подчеркнул Руслан Кухарук в прямом эфире.

Напомним, что власти в Тюмени хотят построить подземный переход за 1,3 миллиона рублей на ул. Мельникайте и Котовского.