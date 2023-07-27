В Тюмени 27 июля 2023 пройдет небольшой дождь и усилится ветер

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмень возвращается пасмурная погода. По данным Гисметео, 27 и 28 июля в городе ожидается небольшой дождь. В четверг осадки возможны утром, днем скорость ветра составит 4 — 9 метров в секунду. Влажность снизится до 50%.

В пятницу, 28 июля, южный ветер принесет в город облака и осадки до 3 мм. Температура воздуха днем составит + 26...+28 градусов. С 17 до 20 часов возможны порывы ветра до 10 — 11 метров в секунду.

В выходные дни синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры до + 27 градусов, погода будет ясной.