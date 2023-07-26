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НовостиОбщество26 июля 2023 12:26

Для тюменцев 14 августа бесплатно выступит группа Иванушки International

Концерт поп-группы «Иванушки International» в Тюмени состоится в день рождения региона
Серафима Краснова
Фото: Иванушки International / ВКонтакте.

Фото: Иванушки International / ВКонтакте.

В Тюмени выступит российская поп-группа «Иванушки International». Музыканты дадут бесплатный концерт 14 августа, в день рождения региона. Приезд исполнителей оплатит не администрация города, а предприниматели. Концерт состоится на площади 400-летия Тюмени.

Организаторы мероприятия сообщили, что начало музыкального шоу запланировано на 20.00, но время может быть изменено с учетом погодных условий. Предприниматели считают, что это будет мощное выступление с качественным живым звуком в центре города.

Ранее мы сообщали, что бизнесмены организуют выступление любимой группы «Любэ», которое состоится в День города, 29 июля.

Читайте полную афишу праздника в честь Дня города в нашем материале.