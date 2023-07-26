В Вагайском районе семь фельдшеров ФАПов помогают пациентам получить качественное медобслуживание

В Вагайском районе семь фельдшеры ФАПов помогают пациентам получить качественное медобслуживание Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Семь фельдшерско-акушерских пунктов Вагайского района включили в государственную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря этому площадь зоны медицинского обслуживания отдельных поселений значительно выросла. Это помогает поддерживать плановые показатели в течение трех лет одному из модульных медицинских комплексов в деревне Второсалинской, где профессиональную помощь получают более 180 человек.

С помощью цифровых технологий врачам областной больницы № 9 можно дистанционно консультировать фельдшеров ФАПов. К примеру, фельдшер Рита Валитова активно использует возможность для максимально комфортного обслуживания ее пациентов. Большой спрос на видеообщение с медиками у людей среднего возраста, которые чаще всего обращаются по вопросам повышенного артериального давления.

На месте фельдшер может взять анализы и провести первичный осмотр, базовую диагностику, выписать рецепт, больничный или выдать результаты флюорографии и маммографии, доступные в электронных картах пациентов, на руки. При этом содержание смарт-ФАПов остается на высоком уровне. Сейчас в рамках госпрограммы идет перестройка структурных подразделений областной больницы № 9.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области к электросетевой инфраструктуре подключили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Также мы сообщали о том, что в январе в селе Ембаево Тюменского района открылась врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров.