Главный прокурор Тюмени поручил разобраться в ситуации с эвакуацией ТРЦ «Матрешка» и затоплением гипермаркета в Тобольске

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил сотрудникам разобраться в причинах инцидентов, случившихся в торговом центре «Матрешка» в Тюмени и гипермаркете «Лента» в Тобольске.

В социальных сетях активно распространялась информация об эвакуации посетителей ТЦ и затоплении гипермаркета «Лента». Так, в тюменском ТЦ «Матрешка» вечером 25 июля прошла эвакуация. По словам очевидцев, в здании центра прозвучал сигнал тревоги, после этого всех начали выводить на улицу. В МЧС сообщили, что в торговом центре произошло задымление электрощитовой.

– В 20.16 поступило сообщение о задымлении в электрощитовой торгового центра «Матрешка», расположенного на улице Широтной, 112б. На объект с массовым пребыванием людей были направлены шесть единиц техники, 19 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, но в итоге им дали отбой. Эвакуация была проведена силами администрации торгового центра. В электрощитовой, находящейся с задней стороны здания, произошло короткое замыкание без последующего горения, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Вторая трагедия произошла в Тобольске. В гипермаркете «Лента» прорвало сливную трубу. Потоки воды затопили весь торговый зал, фонтан бил из потолка. Посетителей экстренно эвакуировали. Заливать водой начало вечером, в районе 20 часов. Позже магазин закрыли для посетителей.

В пресс-службе гипермаркета рассказали, что последствия ЧП оперативно устранили. Через несколько часов магазин возобновил работу.

Владислав Московских поручил прокурору Ленинского округа Тюмени и тобольскому межрайонному прокурору установить причины и условия произошедших инцидентов, а также принять меры, направленные на недопущение создания угрозы безопасности граждан в местах массового пребывания.

Все читатели помнят про печальный случай в Москве, который произошел 22 июля 2023 года. В столичном ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте произошла авария – пробило трубу с кипятком. В результате ЧП погибли четыре человека: предварительно, все они сотрудники магазина «Глобус». Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь.