Жители Тюмени сообщают о скоплении пожарных машин у бизнес-центра «Столыпин». Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени бизнес-центр «Столыпин» эвакуировали, рассказали пользователи соцсетей. Посетителей и персонал вывели из здания, на место приехали несколько пожарных машин. Инспекторы ДПС дежурят у бизнес-центра, регулируют движение и пропускают автомобили МЧС.

На месте работают медики, пишут тюменцы.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

– Сегодня в Тюмени состоятся пожарно-тактические учения. Местом их проведения станет деловой дом «Столыпин» на улице 50 лет Октября, 8б. На месте проведения учений будут задействованы сотрудники и техника экстренных служб города, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним, 25 июля в Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра «Калинка». Сотрудники ТЦ вызвали полицию.