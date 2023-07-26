Почти 700 снимков сделали врачи на цифровом маммографе в Сладковском районе Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Почти 700 снимков выполнили в областной больнице № 14 на цифровом маммографе с момента поступления в медучреждение с апреля 2023 года. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование стало доступно для жителей Сладковского района, благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

На новом цифровом маммографе можно получить высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, необходимое для точной диагностики заболеваний, в т.ч. ранних стадий рака. На снимках можно разглядеть микрокальцинаты величиной в 50 микрон (0,05 мм). Если этих микрокальцинатов много – значит, возможно, развивается какая-то патология. А выявление патологий на ранней стадии позволяет минимизировать риск распространения опухоли и увеличивает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы.

Цифровой маммограф обладает низкой долей облучения, потому безопасен для пациентов и персонала. Помимо этого, он практически бесшумный, надежный и удобный в использовании. Оборудование оснащено биопсийной приставкой, которая позволяет врачу при обнаружении опухоли забрать материал и направить его на гистологию.

Оборудование позволит в короткие сроки обеспечить женщин расширенным качественным диагностическим исследованием и сократить сроки ожидания обследования. Всего на новом маммографе прошли исследование 169 человек, сделано 670 снимков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что новый маммограф, установленный в тюменской поликлинике № 12, помогает выявлять патологию на ранних стадиях.