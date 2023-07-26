Праздничную подсветку включат на мосту Влюбленных 29 июля в Тюмени в День города

Полюбоваться сиянием горожане смогут с 21:25 до 03:20. Фото: Виктория Гаврик

Мост Влюбленных порадует тюменцев с Днем города праздничной подсветкой. Вечером 29 июля 2023 года мост окрасится в парадную подсветку. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, переливаться разными огнями мост Влюбленных будет в течение 5,5 часа.

Полюбоваться сиянием горожане смогут с 21.25 до 3.20.

– В честь празднования 437-летия со дня основания Тюмени мост Влюбленных засияет множеством разноцветных огней. Увидеть парадную подсветку горожане смогут с наступлением сумерек – 29 июля в 21 час 25 минут. Любоваться праздничным «нарядом» можно будет до 3 часов 20 минут 30 июля, – заявили в тюменской мэрии.

Отметим, подсветку выключат вместе с уличным освещением.

Напомним, в честь Дня города состоится концерт Тюменского духового оркестра и Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Л.Ф. Беззубова, а также запланировано выступление артистов МАУК «ЦКиТ «Тюмень»» и группы «Любэ».

Читайте полную афишу праздника в честь Дня города в нашем материале.