Западно-Сибирский научно-образовательный центр объединил исследовательский потенциал университетов и организаций Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализует 54 проекта по направлениям «Биобезопасность», «Арктика», «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии».

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, Западно-Сибирский НОЦ объединил исследовательский потенциал 11 университетов, 15 научных организаций, 10 компаний и 5 структур поддержки из Тюменской области, Югры и ЯНАО. Глава региона подчеркнул, что по итогам 2022 года выполнены все показатели программы развития НОЦ и получены конкретные научно-технические результаты во всей «линейке» ключевых проектов. В их числе – три исследовательских проекта, итогом реализации которых стали разработка и практическое внедрение инновационных технологий.

По направлению «Биобезопасность» закончено создание системы автоматизированного сбора данных для распознавания возбудителей болезней агрокультур. Благодаря испытаниям системы в агрохолдинге «УГМК-Агро», продукт дополнили новыми программными модулями и внедрили технологию в производство.

По направлению «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии» реализуется проект «Цифровая система бесштанговой добычи нефти». Вместе с холдингом «Гидромашсервис» ранее разработали мобильный эталон для поверки измерительных установок. В результате появился насос с погружным гидромеханическим редуктором. Сейчас 7 образцов насосной установки прошли испытания на скважинах компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» в Югре и компании Socar в Азербайджане.

По направлению «Арктика» разработана уникальная система обеспечения геотехнической безопасности объектов капитального строительства, дающая возможность мониторинга состояния мерзлоты и прогнозирования ее будущих изменений для повышения надежности эксплуатации зданий и сооружений в условиях Севера.

По словам Александра Моора, в основе динамики поступательного развития Западно-Сибирского НОЦ – четкое выстраивание структуры целеполагания и скоординированного управления научно-технологической повесткой.

– Наш подход – сочетание прорывных технологических инноваций с наращиванием интеллектуального капитала. Мы твердо придерживаемся выбранных научно-технических приоритетов и в полном объеме выполняем обязательства перед научными и промышленными партнерами в части комплекса региональных мер поддержки. Все инструменты для этого созданы, – подчеркнул Александр Моор.