Власти в Тюмени хотят построить подземный переход за 1,3 млн рублей на ул. Мельникайте

В центре Тюмени скоро появится подземный пешеходный переход. Фото: Виктория Гаврик

Тюменская администрация в среду, 26 июля 2023 года, рассказала о ходе строительства подземного перехода в районе улиц Мельникайте и Котовского в Тюмени.

— По условиям контракта подрядчик проводит экспертизу проектной документации, результаты инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства — подземного пешеходного перехода через Мельникайте в районе ул. Котовского, — указано в документации, размещенной на портале «Госзакупки».

На эти цели из бюджета города выделено почти 1,27 миллиона рублей.

Напомним, власти хотят сделать движение на Мельникайте непрерывным, а также она соединит две части объездной магистрали.