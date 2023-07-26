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НовостиОбщество26 июля 2023 4:20

Власти Тюменской области направят на строительство межуниверситетского кампуса 29 млрд рублей

Соглашение власти заключат до 30 июня 2045 года
Серафима Краснова
Соглашение власти заключат до 30 июня 2045 года.

Соглашение власти заключат до 30 июня 2045 года.

Фото: Татьяна Коркина

Власти хотят отдать строительство кампуса в Тюмени федеральной компании. В областную думу попал законопроект «Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени».

В документации указано, что для реализации проекта необходимо заключить договор между Тюменской областью и ООО «Врата Сибири», дочерней организацией ООО «Системные концессии».

Кроме того, в пояснительной записке заявляется, что на строительство кампуса с 2028-го по 2039 год необходимо выделить 8 миллиардов рублей. Правительство выделит еще 21,4 миллиарда рублей. Профинансируют строительство кампуса из федерального и регионального бюджетов.

Отметим, плюс на реализацию проекта будут направлены собственные и заемные средства концессионера – 11 миллиардов рублей. В сумме на строительство кампуса уйдет 32,4 миллиарда рублей. Соглашение власти заключат до 30 июня 2045 года.