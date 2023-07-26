Власти Тюменской области направят на строительство межуниверситетского кампуса 29 млрд рублей

Соглашение власти заключат до 30 июня 2045 года. Фото: Татьяна Коркина

Власти хотят отдать строительство кампуса в Тюмени федеральной компании. В областную думу попал законопроект «Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени».

В документации указано, что для реализации проекта необходимо заключить договор между Тюменской областью и ООО «Врата Сибири», дочерней организацией ООО «Системные концессии».

Кроме того, в пояснительной записке заявляется, что на строительство кампуса с 2028-го по 2039 год необходимо выделить 8 миллиардов рублей. Правительство выделит еще 21,4 миллиарда рублей. Профинансируют строительство кампуса из федерального и регионального бюджетов.

Отметим, плюс на реализацию проекта будут направлены собственные и заемные средства концессионера – 11 миллиардов рублей. В сумме на строительство кампуса уйдет 32,4 миллиарда рублей. Соглашение власти заключат до 30 июня 2045 года.