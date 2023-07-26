В Тюмень и область вместе с дождями и грозами придет заметное похолодание

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени и области к концу недели вместе с дождями придет заметное похолодание, следует из прогноза синоптиков Гисметео.

По данным метеорологов, мощное понижение дневной температуры, ожидается на большей части региона к двум часам дня пятницы, 28 июля 2023 года, в этот день почти на всей территории Тюменской области прогнозируется около +20… +22 градусов.

При этом в субботу, 29 июля, в регионе потеплеет до +24 градусов, в Тюмени ожидается около +27 градусов Цельсия.

Из прогноза также можно сделать вывод, что в оба выходных дня в регионе не ожидаются дожди. Непогода накроет Тюменскую область в четверг, 27 июля. На значительной части территории ожидаются грозы.

Отметим, в среду, 26 июля, в Тюмени и области переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах грозы, в юго-западных районах преимущественно без осадков, в ночные часы местами туманы, ветер западный 4-9 м/с, местами днем порывы до 14 м/с, температура ночью +11… +16, днем +23… +28.