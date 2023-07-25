В Тюмени идет набор контрактников на спецоперацию

За работу тюменцам предлагают зарплату от 32 тысяч рублей. Фото: Виктория Гаврик

Военному комиссариату Тюменской области требуются сотни человек, которые готовы подписать контракт с Минобороны РФ. Десятки вакансий размещены на портале «Работа в России». Согласно представленным данным, в регионе нужны 50 разведчиков, 55 командиров отделений и 30 стрелков. Тюменцам предлагают выгодные условия для службы по контракту.

Все вакансии датированы понедельником, 24 июля. Контрактники нужны были военкомату и ранее. В сферу деятельности входят следующие обязанности: добыча сведений, использование профессиональных навыков, воспитание солдат, дисциплинированность, контроль за количеством военной техники и др.

Стрелки будут охранять важные объекты. За работу тюменцам предлагают зарплату от 32 тысяч рублей. Отметим, речь идет только про окладную часть, без дополнительных выплат от Минобороны и региона.