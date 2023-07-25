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НовостиПроисшествия25 июля 2023 11:06

На федеральной трассе Тюмень – Омск под Заводоуковском столкнулись два автомобиля

Травмы получили взрослый мужчина и подросток
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Во вторник, 25 июля 2023 года, на федеральной трассе Тюмень – Омск под Заводоуковском столкнулись два автомобиля – Toyota Camri и Lada Grant. По данным ведомства, водитель иномарки хотел развернуться, но столкнулся с попутным авто.

– Предварительно, водитель иномарки пытался развернуться, когда произошел удар с попутным авто. В ДТП ранены 34-летний водитель Toyota и 17-летний пассажир Lada, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Оперативники выясняют обстоятельства ДТП.