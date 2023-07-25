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НовостиПолитика25 июля 2023 10:48

Евгений Вайсбек с 25 июля назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области

Ранее он работал в должности начальника управления прогнозирования и анализа
Серафима Краснова
Ранее он работал в должности начальника управления прогнозирования и анализа.

Ранее он работал в должности начальника управления прогнозирования и анализа.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области назначен новый заместитель директора департамента экономики. Им стал Евгений Вайсбек. Ранее он работал в должности начальника управления прогнозирования и анализа.

– Департамент экономики Тюменской области, заместитель директора – Вайсбек Евгений Николаевич, – указано в документации, опубликованной на официальном сайте правительства Тюменской области.

Напомним, место в департаменте экономики образовалось после увольнения Татьяны Южаковой с января 2023 года.