Евгений Вайсбек с 25 июля назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области

Ранее он работал в должности начальника управления прогнозирования и анализа. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области назначен новый заместитель директора департамента экономики. Им стал Евгений Вайсбек. Ранее он работал в должности начальника управления прогнозирования и анализа.

– Департамент экономики Тюменской области, заместитель директора – Вайсбек Евгений Николаевич, – указано в документации, опубликованной на официальном сайте правительства Тюменской области.

Напомним, место в департаменте экономики образовалось после увольнения Татьяны Южаковой с января 2023 года.