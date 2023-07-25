В Тюмени 29 июля, в День города, закроют ряд улиц и парковок для транспорта

Дорожники закроют проезд по Челюскинцев, Ленина и Мориса Тореза. Фото: Татьяна Коркина

В субботу, 29 июля, Тюмень отметит День города. В этот день будет частично запрещено движение транспорта, включая общественный, рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

– На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине образования города Тюмени, 29 июля планируется временное ограничение и прекращение движения на автомобильных дорогах города Тюмени. Ограничение движения планируется с 12.00 до 14.00 по ходу движения колонны парада красных машин, – сообщили в департаменте.

Дорожники закроют проезд по улицам Республики, Челюскинцев, Ленина и Мориса Тореза. Кроме того, в этот же день ограничат движение транспорта на Казанской, Ямской, Луначарского, Береговой и Ангарской. Также на некоторое время перекроют движение 30 июля на Володарского, Поперечной и Механической.

Отметим, парковочные зоны закроют возле Никольского моста, площади 400-летия Тюмени, в районе тюменского технопарка, возле ТЦ «Рентал» и у дома № 129 на улице Республики.