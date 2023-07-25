В Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра «Калинка»

Сотрудники ТЦ вызвали полицию. Фото: Виктория Гаврик

В торговом центре «Калинка», расположенном на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной, проходит эвакуация посетителей и персонала. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. Эвакуация была объявлена несколько минут назад, всех людей вывели из здания и попросили отойти подальше от входа. На месте работают охранники.

По словам очевидцев, сотрудники ТЦ вызвали полицию. В торговом центре «Калинка» на звонки редакции не отвечают. Мы направили официальный запрос для разъяснения информации о причинах экстренно эвакуации. Комментарий ожидается.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что предметов, представляющих опасность, в торговом центре «Калинка» не обнаружено.

Ранее мы писали, что в Тюмени из поликлиники № 5 на улице Московский тракт эвакуировали десятки человек. Здание обследовали сотрудники охраны.